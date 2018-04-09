Международный культурный фестиваль «Птица Баренц» состоится в Мурманске

В этом году фестиваль пройдёт с 22 по 29 апреля и представит более 50 мероприятий, среди которых – выставки, дискуссии, концерты, перформансы, спектакли, кинопоказы, лекции, мастер-классы и встречи с деятелями искусства.

Международный культурный фестиваль «Птица Баренц» является одним из крупнейших международных событий современного искусства не только в Мурманской области, но и в Баренцевом Евро-Арктическом регионе. Уже четвертый год фестиваль превращает наш суровый северный город в открытую для взаимодействия креативную площадку, где музыканты, художники и артисты из разных стран делятся своим творчеством с жителями и гостями Кольского Заполярья.