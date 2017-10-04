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Мурманская область. Арктика04.10.17 06:50

Международный обмен опытом по вопросам повышения безопасности и надёжности АЭС состоялся в Полярных Зорях

На Кольской АЭС состоялся международный семинар по развитию культуры безопасности на АЭС с участием специалистов финского Центра радиационной безопасности «STUK», а также компаний «Fortum» и «TVO» – операторов финских АЭС «Ловииса» и «Олкилуото». Стороны обсудили актуальные вопросы развития и совершенствования культуры безопасности в атомной отрасли, обменялись накопленным опытом.

«Все мы, специалисты, работающие на АЭС, и сотрудники надзорных органов, знаем, что культура безопасности – один из важнейших критериев безопасной работы атомной станции. И финские специалисты, и специалисты Кольской АЭС отмечают необходимость непрерывного международного обмена опытом с целью повышения безопасности и надёжности работы АЭС. Мы будем продолжать такого рода сотрудничество и в следующем году», – отметила в ходе семинара руководитель проектов «STUK» Ирене Олконен.

Понятие «культура безопасности» появилось 30 лет назад. Оно подразумевает безусловный приоритет безопасности на всех стадиях производственных процессов, приверженность всего персонала принципам безопасности, обеспечение информационной открытости, обмен опытом и проведение взаимопроверок между сотрудниками атомных станций разных стран.

Международный семинар по культуре безопасности на Кольской АЭС – уже второй семинар такого уровня, проведённый в этом году в России. Первый прошел на Ленинградской АЭС. Следующий семинар примет финская сторона на АЭС «Олкилуото».

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