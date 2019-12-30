Международный праздник плотницкого искусства состоялся в Никеле
Он был посвящён Дню почитания преподобного Трифона Печенгского. Гости праздника получили возможность принять участие в демонстрационных и обучающих мастер-классах, а также купить подарки ручной работы для родных и близких. В празднике приняли участие 23 народных мастера, которые занимаются резьбой по дереву, капу, лозоплетением, берестой.
Мастера приехали из г. Великий Новгород, г. Кириллов Вологодской области, г. Кондопога и г. Пудож Республики Карелия, из Мурманской области: г. Мурманск, Апатиты, гп. Никель, г. Кандалакша, г. Мончегорск, Кировск, п. Ревда, с. Ловозеро.
На празднике проводился пятичасовой конкурс плотницкого мастерства. Победителей определило компетентное жюри.
Результаты конкурса:
номинация «Домашняя утварь»
1 место - Костычева Олеся Петровна, п. Ревда;
2 место – Григорьева Наталья Анатольевна, г. Кандалакша;
3 место – Пестерева Ольга Васильевна, г. Кириллов, Вологодская область;
номинация «Скульптура»
1 место – Селютин Владимир Александрович, с. Ловозеро;
2 место – Шитов Алексей Александрович, г. Кировск;
номинация «Деревянная игрушка»
1 место – Сооб Оксана Ивановна, гп. Никель;
2 место – Антонова Ольга Александровна, г. Апатиты;
3 место – Елисеева Галина Евгеньевна, г. Мурманск;
номинация «Функциональные предметы быта»
1 место – Титова Ирина Николаевна, г. Петрозаводск;
2 место – Сооб Альберт Рудольфович, гп. Никель;
3 место – Бопп Галина Анатольевна, г. Мончегорск.
Обладателем Гран-при стал Титов Владимир Валерьевич из Петрозаводска.
Все победители были награждены ценными призами.