Международный праздник плотницкого искусства состоялся в Никеле

Он был посвящён Дню почитания преподобного Трифона Печенгского. Гости праздника получили возможность принять участие в демонстрационных и обучающих мастер-классах, а также купить подарки ручной работы для родных и близких. В празднике приняли участие 23 народных мастера, которые занимаются резьбой по дереву, капу, лозоплетением, берестой.

Мастера приехали из г. Великий Новгород, г. Кириллов Вологодской области, г. Кондопога и г. Пудож Республики Карелия, из Мурманской области: г. Мурманск, Апатиты, гп. Никель, г. Кандалакша, г. Мончегорск, Кировск, п. Ревда, с. Ловозеро.

На празднике проводился пятичасовой конкурс плотницкого мастерства. Победителей определило компетентное жюри.

Результаты конкурса:

номинация «Домашняя утварь»

1 место - Костычева Олеся Петровна, п. Ревда;

2 место – Григорьева Наталья Анатольевна, г. Кандалакша;

3 место – Пестерева Ольга Васильевна, г. Кириллов, Вологодская область;

номинация «Скульптура»

1 место – Селютин Владимир Александрович, с. Ловозеро;

2 место – Шитов Алексей Александрович, г. Кировск;

номинация «Деревянная игрушка»

1 место – Сооб Оксана Ивановна, гп. Никель;

2 место – Антонова Ольга Александровна, г. Апатиты;

3 место – Елисеева Галина Евгеньевна, г. Мурманск;

номинация «Функциональные предметы быта»

1 место – Титова Ирина Николаевна, г. Петрозаводск;

2 место – Сооб Альберт Рудольфович, гп. Никель;

3 место – Бопп Галина Анатольевна, г. Мончегорск.

Обладателем Гран-при стал Титов Владимир Валерьевич из Петрозаводска.

Все победители были награждены ценными призами.