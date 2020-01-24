Международный Праздник Севера стартует 14 марта

В этом году официальный старт 86-го международного Праздника Севера будет дан одновременно с XXII массовым лыжным пробегом стран Баренцрегиона «Лыжня Дружбы» 14 марта в поселке Раякоски.

Такое решение принято по итогам первого заседания Организационного комитета 86-го международного традиционного Праздника Севера и 60-го Праздника Севера учащихся, которое состоялось сегодня под председательством заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой.

На повестке дня стояли вопросы, касающиеся программы мероприятий Полярной Олимпиады, согласования дат и мест проведения церемоний открытия и закрытия, а также утверждения положения о комплексном зачете 86-го международного традиционного Праздника Севера и 60-го Праздника Севера учащихся.

Так, в программу Праздника Севера включено 14 спортивных соревнований: хоккей, хоккей с мячом, северная ходьба, конькобежный спорт, парусный спорт, биатлон, национальные виды спорта, лыжные гонки, горнолыжный спорт, ездовой спорт, мини-футбол на снегу, регби на снегу. В этом году будет проведено два лыжных марафона. 28 и 29 марта в Мурманске стартует 47-й лыжный марафон по программе Euroloppet и Кубок лыжных марафонов России «Russialoppet». В программу 60-го Праздника Севера учащихся вошли соревнования по 12 видам спорта. Ознакомиться с графиком проведения соревнований можно в программах, сообщает управление по взаимодействию со СМИ.

Дата официального закрытия 86-го Праздника Севера будет определена позднее.