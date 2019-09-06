Международный проект «Экологическое восстановление арктических рек» признан проектом месяца

Проект «Экологическое восстановление арктических рек» (Ecological restoration of Arctic Rivers (ReArc)), в котором МПР Мурманской области выступает информационным партнёром и оказывает поддержку в рамках своих полномочий, успешно реализуется и признан программой приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020» проектом месяца.

В российской части проектом «ReArc» предусматривается картирование загрязнений от лесосплава и затоплений территорий рек Паз, Индель и Вяла для последующей очистки их русел.

Во время картирования экспертами будут разработаны рекомендации для дальнейших действий: какие меры будут наилучшими для восстановления первоначального состояния русел рек, устранения барьеров для миграции и нереста рыб и др.

Также международной экспертной группой планируется разработать рекомендации для экологического восстановления территории устьевой части реки Варзуга в районе села Кузомень.