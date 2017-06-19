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Мурманская область. Арктика19.06.17 08:25

Международный совет по исследованию моря рекомендует снизить объёмы вылова трески, пикши и палтуса

Международный совет по исследованию моря (ИКЕС) рекомендовал сократить добычу трески в Баренцевом море в 2018 году на 20% к уровню текущего года – до 712 тысяч тонн. Это связано с естественным уменьшением популяции.

Квота трески для Баренцева моря на этот год была установлена на уровне 890 тысяч тонн, пишет Норвежский институт морских исследований. Эти объёмы поделены между российскими и норвежскими рыбаками.

По словам директора по науке «IMR» Гейра Хуза, рекомендации по сокращению квоты обусловлены естественным уменьшением популяции атлантической трески.

Как сообщает Росрыболовство, тресковая квота резко увеличивалась до 2013 года, когда зафиксирован абсолютный рекорд – 1,021 млн тонн, а в дальнейшем – постепенно снижалась. Тем не менее, разрешенные к вылову объёмы, до сих пор на высоком уровне (ещё в 2010 г. квота составляла 430 тысяч тонн). Специалисты норвежского института утверждают, что популяция остаётся в очень хорошем состоянии.

ИКЕС также предлагает уменьшить квоту на добычу пикши - с 233 тысяч тонн, до 202,3 тысячи тонн, - и исландского палтуса – на 1 тысячу тонн, до 23 тысяч тонн. А вот квоты на добычу сайды и глубоководного клювача предлагается увеличить на 15% (до 172,5 тысячи тонн) и 9% (до 32,7 тысячи тонн) соответственно.

Назначать объёмы вылова на все эти виды, кроме сайды, будет Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству (СРНК) в октябре. Квоту на добычу сайды Норвегия установит самостоятельно.

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