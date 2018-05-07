Межотраслевой совет потребителей ограничил рост тарифа на межмуниципальных пассажирских маршрутах
Под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина состоялось очередное заседание межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Мурманской области. В работе совета приняли участие представители муниципальных образований Мурманской области, регионального комитета по тарифному регулированию, министерства энергетики и ЖКХ и министерства транспорта и дорожного хозяйства.
На заседании были рассмотрены проекты корректировок инвестиционных программ АО «Мурманэнергосбыт», филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго», АО «Мурманская областная электросетевая компания», АО «Мончегорские электрические сети» и МУП «Горэлектросеть» ЗАТО Островной, а также рассмотрен вопрос о необходимости пересмотра тарифов для пассажиров на межмуниципальных маршрутах.
По итогам заседания два проекта корректировки инвестиционных программ были согласованы членами межотраслевого совета без замечаний, два проекта были согласованы с условием устранения замечаний, озвученных участниками заседания, и один проект корректировки инвестиционной программы был отклонен и остался без согласования.
Также членами межотраслевого совета была поддержана инициатива комитета по тарифному регулированию Мурманской области о необходимости пересмотра тарифов для пассажиров на межмуниципальных маршрутах. Несмотря на существенную разницу между реальными расходами перевозчиков (экономически обоснованный тариф) и тарифами, установленными для пассажиров (от 40% до 60%), и с целью их поэтапного доведения до экономически обоснованного уровня, комитету было рекомендовано установить тарифы для пассажиров на межмуниципальных маршрутах с ростом не более 10%.