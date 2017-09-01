Межведомственная комиссия отметила, что подготовка к отопительному периоду в Мурманске проходит в плановом режиме, в соответствии с графиком

В соответствии с утверждённым графиком работы межведомственной комиссии по вопросам подготовки к отопительному периоду 2017/2018 года её члены провели проверку подготовки к отопительному периоду в муниципальном образовании город Мурманск.

В её ходе были заслушаны доклады представителей городской администрации, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, отдела судебных приставов и прокуратуры Мурманской области о текущем состоянии хода подготовки, а также о проведении запланированных работ по подготовке котельных и о готовности жилищного фонда. В целом подготовка к отопительному периоду осуществляется в плановом режиме, в соответствии с графиком.

Заместитель главы региона отметил вклад администрации города Мурманска, ресурсоснабжающих организаций в обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг в прошедшем отопительном периоде, обратил внимание на необходимость своевременного выполнения мероприятий по капитальному ремонту инженерной инфраструктуры в этом году, а также на своевременное планирование ремонтных работ при подготовке к отопительному периоду 2018/2019 года.

В ходе заседания отмечено продуктивное взаимодействие администрации и ресурсоснабжающих организаций со службой судебных приставов и необходимость увеличения их штатной численности. Кроме того, обращено внимание на проведение управляющими организациями и товариществами собственников жилья общих собраний по вопросу фактического размера платы за вывоз мусора, подлежащей исключению из общего размера платы за жилое помещение.

Во время обсуждения было отмечено, что в настоящее время проводится обновление автотранспортного парка ГОУП «Мурманскводоканал» за счёт средств областного бюджета в размере более 24 млн рублей, что обеспечит существенное повышение качества водоснабжения потребителей и оперативность в устранении технологических нарушений.