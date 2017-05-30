Межведомственная рабочая группа работает над комплексным планом развития Терского района

Под председательством заместителя губернатора Григория Стратия состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по разработке комплексного плана мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Терского района.

На заседании члены межведомственной рабочей группы рассмотрели проект комплексного плана, подготовленный региональным министерством экономического развития на основе предложений заинтересованных ведомств и администрации Терского района.

Обсуждаемый проект документа включает в себя мероприятия по 11 направлениям деятельности, среди них развитие сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства, туризма и спорта, обеспечение стабильности в сфере занятости и рынка труда и многое другое.

Проект комплексного плана будет доработан в кратчайшие сроки с учётом высказанных во время обсуждения предложений.