Межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия дала добро на проведение массовых мероприятий в Полярном и возобновила работу бассейна

Сегодня в администрации ЗАТО Александровск состоялось заседание Межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии, под председательством заместителя главы администрации Ильяса Мазитова.

По докладу главного государственного санитарного врача ФМБА № 120 Игоря Кемского новых вспышек заболеваний за текущую неделю в ЗАТО не выявлено, лишь единичные случаи. В целом эпидемическая ситуация в муниципалитете улучшилась.

В связи с этим членами комиссии приняты решения разрешить возобновить функционирование бассейна МАОУ ДОД «Муниципальная детско-юношеская спортивная школа им. Дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова» г.Полярный, а также отменить ранее принятое решение СПЭК от 25 января 2018 г. о введении ограничительных мер на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в Полярном.