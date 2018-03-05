МФЦ Мурманской области приняли более пяти тысяч заявлений от граждан о голосовании на выборах Президента по месту нахождения

В этом году заявление о включении в список избирателей для голосования на выборах Президента Российской Федерации по месту нахождения можно подать в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Ход этой работы сегодня обсудили на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

«Осталось менее двух недель до выборов Президента Российской Федерации. Задача власти всех уровней, помимо обеспечения безопасности и законности на выборах, – предоставить всем без исключения гражданам возможность выразить свою волю независимо от их местонахождения», – подчеркнула губернатор Марина Ковтун.

По словам председателя комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области Тимура Лапина, с 31 января во всех 18 многофункциональных центрах Мурманской области и 12 их территориально обособленных структурных подразделениях начали принимать заявления от жителей региона о включении в списки для голосования по месту нахождения.

«За это время было подано 5370 заявлений, наибольшее количество обращений наблюдалось в областном МФЦ в Мурманске – 1431, в Александровске – 1063, в Североморске – 996. Среднее время предоставления услуги составило менее пяти минут. Прием заявлений будет продолжаться до 12 марта включительно», – проинформировал Тимур Лапин.

Кроме того, председатель регионального комитета по развитию информационных технологий и связи напомнил, что заявление о голосовании можно подать и на Едином портале госуслуг. Этой возможностью уже воспользовались более четырех тысяч жителей Мурманской области.

Губернатор Марина Ковтун дала поручение главам администраций муниципальных образований, на территориях которых действуют МФЦ, организовать в день выборов дежурства ответственных работников многофункциональных центров для оказания оперативного содействия избирательным комиссиям и миграционным подразделениям полиции в предоставлении информации по учету граждан.