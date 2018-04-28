МГТУ приглашает на День открытых дверей

28 апреля в Мурманском государственном техническом университете и его филиалах пройдет День открытых дверей.

Факультет арктических технологий МГТУ

г. Мурманск, пр. Кирова, д. 1, корпус «Л», аудитория №3.

Структура направлений высшего образования факультета арктических технологий (ФАТ) МГТУ связана с подготовкой кадров в области жизнеобеспечения региона. Пять кафедр, входящих в состав ФАТ, готовят специалистов по охране и защите окружающей среды, строителей, широкий спектр специалистов для нефтегазовой отрасли. У факультета сложилось плодотворное сотрудничество с ПАО «Нефтяная Компания «Роснефть». Презентацию факультета в рамках Дня открытых дверей МГТУ проведёт и. о. декана, доктор технических наук М. В. Васёха.

Мурманский морской рыбопромышленный колледж им. И. И. Месяцева

г. Мурманск, ул. Шмидта, 19, актовый зал.

Преподаватели познакомят гостей с учебно-лабораторной базой, планетарием, профессиональными тренажерами по навигации, радиолокации; экскурсию по колледжу проведёт преподаватель русского языка и литературы Х.П. Макарова.

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Апатитский филиал МГТУ

г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 50а (учебный корпус).

Филиал МГТУ в г. Полярный

г. Полярный, ул. Лунина, д. 5.

Архангельский морской рыбопромышленный техникум

г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 322.

Начнётся День открытых дверей в МГТУ и во всех его филиалах в 15.00.