МГТУ принял участие в выставках образовательных услуг в городах Мурманской области

19 октября центры занятости населения городов Полярные Зори и Кола организовали профориентационные выставки, в которых приняли участие представители приёмной комиссии и кафедр Мурманского государственного технического университета, а также студенты Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева.

Ежегодное проведение подобных выставок в городах Мурманской области направлено на то, чтобы познакомить выпускников школ с возможностями продолжения обучения и получения профессии в образовательных организациях Мурманской области.

Начальник отдела маркетинга образовательных услуг МГТУ Сергей Райбулов и ведущий инженер отдела маркетинга образовательных услуг МГТУ Борис Собко рассказали потенциальным абитуриентам о правилах приёма и процедуре зачисления в 2018 году, о направлениях подготовки и специальностях в университете, а также о количестве бюджетных мест. Представители кафедр университета провели презентации для школьников – о возможностях и карьерных перспективах инженерного образования в нашем регионе.

Результаты выставок оказались успешными. Активность и заинтересованность школьников, которая была у информационно-выставочного стенда МГТУ, показала, что многие выпускники школ серьезно рассматривают получение профессионального образования в этом университете.