МГТУ приступает к созданию Поливалентного Роснефть-центра, интегрированного в глобальную научно-образовательную и корпоративную среду

Мурманский государственный технический университет и нефтяная компания «Роснефть» приступили к реализации нового образовательного проекта: коммуникационной площадки для специалистов нефтегазовой отрасли – Поливалентного Роснефть-центра в МГТУ.

Напомним, 30 августа 2017 года был подписан договор между ПАО «НК «Роснефть» и ФГБОУ ВО «МГТУ» на финансирование развития научно-образовательной инфраструктуры университета, в рамках которого запланировано создание Поливалентного Роснефть-центра, интегрированного в глобальную научно-образовательную и корпоративную среду.

В основу работы центра будет заложена концепция, основанная на двух принципах: принцип глобализации образования и интеграция образовательных программ для освоения Арктики.

Наличие Поливалентного Роснефть-центра позволит осуществлять взаимодействие с уже имеющимися коммуникационными платформами, такими как «Технологии экологического развития» и «Российский центр освоения Арктики», проводить в рамках научно-образовательного процесса интернациональные проекты в составе международного академического партнерства.

На технологической платформе Поливалентного Роснефть-центра также планируется реализация исследовательского проекта «Программно-информационное сопровождение процессов строительства и эксплуатации скважин в условиях Арктики».

Роснефть-центр позволит осуществлять сетевое взаимодействие с ведущими образовательными учреждениями, готовящими кадры для нефтегазового комплекса (РГУ нефти и газа им. Губкина, Уфимский нефтяной технический университет), включая дистанционное присутствие на практических занятиях и лекциях, а также удаленно участвовать в программах корпоративного обучения (подготовки, повышения квалификации) Роснефть-классов Северо-Западного федерального округа.

Реализация этого уникального для региона проекта является продолжением многолетнего и плодотворного сотрудничества МГТУ с НК «Роснефть» в рамках программы партнерства по подготовке современных инженерно-технических кадров в интересах развития экономики Мурманской области и АЗРФ.

Напомним, первым успешным опытом такого сотрудничества стало создание в МГТУ 3D-лаборатории нефтегазовых процессов, где студенты факультета арктических технологий проходят обучение и приобретают практические навыки оператора подводных добычных комплексов шельфа Арктических морей.