МГТУ расплатилось со своими сотрудниками - прокуратура

Прокуратурой Первомайского административного округа г.Мурманска проведена проверка соблюдения трудового законодательства в части своевременности выплаты заработной платы работникам ФГБОУ ВО «МГТУ», в ходе которой выявлено наличие задолженности заработной плате перед работниками университета.

В связи с выявлением нарушения трудовых прав работников прокуратурой округа внесено представление об устранении нарушения трудового законодательства, а ситуация, связанная с наличием задолженности по заработной плате перед сотрудниками университета взята на особый контроле в прокуратуре.

В результате вмешательства прокуратуры округа задолженность по заработной плате на сегодняшний день погашена в полном объёме.