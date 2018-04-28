МГТУ в рамках сотрудничества посетили гости из Норвегии

27 апреля ректор МГТУ Сергей Агарков встретился с гостями из Норвегии: университет посетили Радина Тренгерейд, советник по науке и образованию посольства Королевства Норвегии в Москве, и Татьяна Савинова, старший советник, координатор сотрудничества с Россией и странами СНГ университета Тромсё – Арктического Университета Норвегии.

Открывая встречу, ректор отметил, что МГТУ всегда с большим удовольствием приветствует у себя международные делегации и благодарен за интерес к нашей образовательной организации. «Сфера образования всегда должна оставаться зоной, свободной от границ и политики, и являться платформой решения вопросов. Сотрудничество МГТУ и вузов Норвегии продолжается уже много лет. Наши государства имеют общие границы не только на суше, но и на море. Это определяет уникальный характер наших двусторонних отношений, в том числе в области науки и образования», – подчеркнул С. Агарков.

Г-жа Тренгерейд со своей стороны поблагодарила за возможность посетить МГТУ и особо отметила оформление главного корпуса и замечательную фотовыставку в коридорах вуза.

Говоря об основных темах нашего двустороннего сотрудничества, ректор С.А. Агарков назвал такие важные совместные проекты, как МАРПАРТ, посвященный предотвращению чрезвычайных ситуаций на море; «Устойчивая энергетика пищевых производств»; «Коллоидная химия и реология в добыче и переработке сырой нефти»; «Комплексная транспортировка нефти в условиях Арктики»; а также сотрудничество в сфере аквакультуры. Был затронут вопрос активизации академической мобильности студентов и преподавателей, а также необходимости взаимного признания образовательных модулей по различным дисциплинам.

В процессе обсуждения такого вида сотрудничества, как приглашения студентов из Норвегии на студенческие научно-технические конференции МГТУ, родилась идея использовать новый формат научных докладов, о котором рассказали гости. Это краткое, в течение 3-5 минут, представление своей научной темы простым общедоступным языком с использованием творческого подхода. Подобные научные шоу-конкурсы аспирантов проводятся в Норвегии каждый год.

Татьяна Савинова, координатор сотрудничества с Россией и странами СНГ университета Тромсё, со своей стороны рассказала о конференции «Надежда в море» (Håp i havet), которая также ежегодно проводится на факультете естественных наук, рыболовства и экономики университета, где могли бы принять участие студенты МГТУ. Сергей Анатольевич предложил назвать российскую часть проекта «Уверенность в море».

В этом году университет Тромсё – Арктический Университет Норвегии будет праздновать 25-летие сотрудничества в сфере образования с Северо-Западом России. Ректор МГТУ С. Агарков получил приглашение принять участие в праздничном мероприятии, которое пройдёт в сентябре 2018 года в Тромсё.