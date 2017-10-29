МГТУ выиграл конкурс на право оказания образовательных услуг федеральным государственным гражданским служащим

По итогам электронного аукциона, состоявшегося в конце сентября, ФГБОУ ВО «МГТУ» признан победителем и заключил государственный контракт на оказание образовательных услуг федеральным государственным гражданским служащим.

В соответствии с государственным контрактом в период с 24 октября по 24 ноября 2017 года в Институте дополнительного профессионального образования МГТУ пройдут повышение 28 федеральных государственных гражданских служащих Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Мурманской области (Управление Россельхознадзора по Мурманской области).

Техническое задание государственного контракта предусматривает обучение слушателей по следующим программам повышения квалификации:

– «Актуальные аспекты государственного управления»;

– «Повышение эффективности осуществления федеральными органами исполнительной власти возложенных на них функций контроля (надзора) в ветеринарной, фитосанитарной и земельной сферах деятельности»;

– «Информационные технологии в государственном управлении».

К реализации программ привлекаются не только ведущие педагоги и работники МГТУ, но и специалисты-эксперты государственных учреждений.

Справки по телефонам: (8152) 40-32-61, 40-32-64, 40-32-19.