МИД России выступил за продвижение сотрудничества в Арктическом совете

Россия нацелена на продвижение сотрудничества в рамках Арктического совета как ключевой международной организации в Арктике. Об этом заявил сегодня посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов на пресс-конференции, приуроченной к IX Международному форуму «Арктика: настоящее и будущее».

«РФ последовательно выступает за реализацию целей устойчивого развития, продвижение сотрудничества в рамках Арктического совета как ключевой организации, определяющей направления и содержание международного сотрудничества в этой области», - сказал он.

Дипломат отметил, что проведение форума совпадает с завершением работы над новой стратегией развития арктической зоны России до 2035 года. «Все рекомендации, выводы, которые будут сделаны и прозвучат на форуме, будут учтены и инкорпорированы в данный документ», - указал он.

По словам Корчунова, в рамках форума состоятся сессии, посвященные Северному морскому пути, фундаментальным и прикладным исследованиям, государственно-частному партнерству, цифровизации, телекоммуникационной инфраструктуре, инвестициям, человеческому капиталу. По итогам форума будет принята общественная резолюция по широкому кругу вопросов устойчивого развития Арктики. «Надеемся, что те дискуссии, которые состоятся, помогут как арктическим странам, так и странам - наблюдателям в Арктическом совете выработать наиболее оптимальные решения тех вопросов и задач, которые стоят у нас на повестке дня», - заключил дипломат, пишет ТАСС.

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Её членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Данная организация представляет собой основную дискуссионную платформу для международного взаимодействия в Арктическом регионе.

IX Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» пройдёт 5-7 декабря в Санкт-Петербурге.