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Мурманская область. Арктика01.05.18 07:40

Миграционная служба Заполярья предупреждает об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранных граждан

За фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства в жилом помещении в Российской Федерации и за фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства предусмотрена уголовная ответственность по ст. 322.2 УК РФ и 322.3 УК РФ. За данные преступления предусмотрено максимальное наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Всего в текущем году в Заполярье возбуждено 11 уголовных дел по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении РФ) и 78 уголовных дел по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ).

Так, при проверке миграционных учетов сотрудники отдела по вопросам миграции ОП № 1 УМВД России по городу Мурманску установили, что в квартире, принадлежащей 35-летней жительнице областного центра, поставлены на учет двое жителей Узбекистана. Полицейскими установлено, что поставленные на учет иностранцы в квартире не проживают. По факту фиктивной постановки на учет в отношении мурманчанки возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Стоит отметить, что фиктивная регистрация иностранных граждан не дает правоохранительным органам своевременно пресекать правонарушения и преступления экстремистской и террористической направленности. При этом российским гражданам, осуществляющим фиктивную регистрацию иностранных граждан, необходимо помнить, что в случае привлечения иностранного гражданина к уголовной ответственности за преступления против общественной безопасности, привлечению к уголовной ответственности подлежит и принимающая сторона данного иностранного гражданина.

 

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