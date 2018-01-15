Миграционные «сезоны» пожилых россиян

На пожилых россиян приходится 7,4% потока внутрироссийской миграции, однако для большинства из них такой переезд обусловлен семейными обстоятельствами, а не желанием сменить место жительства. Основные направления миграции пенсионеров в относительно молодом возрасте (50-60 лет) - с севера на юг, для более старших возрастов - южные и центральные районы, Урал и Сибирь.

Ежегодно около 200 тысяч пожилых россиян (7,4% от всех переезжающих) могут мигрировать в другой регион, однако для большинства из них этот переезд скорее вынужденный, чем добровольный, пишет «Коммерсант», делая выводы из исследования демографов Высшей школы экономики «Миграция пожилых в России». Основой работы стали данные переписи 2010 года, однако с учётом роста числа пожилых в стране в целом (с 20% до 23% за последние 12 лет) можно предположить, что число переезжающих скорее выросло, чем сократилось.

По данным исследования, для пожилых россиян характерны два типа миграции — меж- и внутрирегиональный. Пик для первого (три человека на 1 тысячу человек населения) приходится на предпенсионный возраст, достигая максимума в 55–56 лет, второй тип набирает силу в 73–74 года (четыре человека на 1 тысячу населения) и продолжается вплоть до 85–90 лет (шесть человек на 1 тысячу населения). Таким образом, в миграции пожилых участвуют две группы россиян с различными целями. Относительно молодые люди в возрасте от 60 до 74 лет перемещаются в поиске благоприятных природных условий после выхода на пенсию в своём регионе. Мобильность населения 75 лет и старше часто связана с трагическими событиями (серьёзной болезнью либо смертью одного из супругов) и неспособностью дальше жить самостоятельно. Если мигранты из первой группы - это в основном жители северных регионов, которые имеют право на увеличенную пенсию из-за условий работы, то представители второй распределяются по российским регионам более равномерно.