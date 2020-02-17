Миграция чиновников в Мурманскую область активизировалась

Лозунг Андрея Чибиса, губернатора Мурманской области, «На Севере – жить!» продолжает реализовываться на уровне регионального правительства. Сегодня на оперативном совещании Андрей Владимирович сообщил о назначении новых министров. Например, министром внутренней политики региона стала Вера Леонова - вологодский политтехнолог, у неё большой опыт в избирательных кампаниях, а также в сфере регулирования деятельности органов местного самоуправления. В частности, она работала на выборах в Чувашии и Рязанской области.

Это человек с большим опытом работы в избирательных кампаниях, с большим опытом работы в сфере регулирования деятельности органов местного самоуправления. Мы давно знакомы, давно вместе работаем, охарактеризовал её глава региона.

Министром цифрового развития назначен Иван Пархоменко. До этого он работал в Москве, занимался цифровизацией городского хозяйства. Ключевая задача, которая перед ним поставлена на новой должности, - реализация регионального проекта по цифровизации Мурманской области.

Назначен и министр образования и науки. Им стала Анна Головина. Ранее она работала начальником управления молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Чувашии. Как отметил Андрей Чибис, имеет опыт работы в сфере образования, состояла в федеральном резерве. Последний проект - модернизация высшего образования в одном из субъектов Российской Федерации. Настроить эту систему под запрос работодателей, создать молодёжи мотивацию остаться в регионе - это, как подчеркнул губернатор, один из ключевых наших приоритетов.

«Уважаемые коллеги, добро пожаловать в команду. Успехов вам, всех остальных прошу помогать и всячески оказывать содействие. Главный принцип – это небезразличие к той работе, к тем задачам, которые у нас с вами есть. И, коллеги, для вас теперь минимальная раскачка для того, чтобы максимально быстро двигаться вперед по тем планам, о которых мы с вами договорились», – расставил приоритеты Андрей Чибис.