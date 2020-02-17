На мосту через Кольский залив временное отключение освещения и светофоровВремя уходит – Мише Жукову необходима наша помощь
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика17.02.20 08:15

Миграция чиновников в Мурманскую область активизировалась

Лозунг Андрея Чибиса, губернатора Мурманской области, «На Севере – жить!» продолжает реализовываться на уровне регионального правительства. Сегодня на оперативном совещании Андрей Владимирович сообщил о назначении новых министров. Например, министром внутренней политики региона стала Вера Леонова - вологодский политтехнолог, у неё большой опыт в избирательных кампаниях, а также в сфере регулирования деятельности органов местного самоуправления. В частности, она работала на выборах в Чувашии и Рязанской области.

Это человек с большим опытом работы в избирательных кампаниях, с большим опытом работы в сфере регулирования деятельности органов местного самоуправления. Мы давно знакомы, давно вместе работаем, охарактеризовал её глава региона.

Министром цифрового развития назначен Иван Пархоменко. До этого он работал в Москве, занимался цифровизацией городского хозяйства. Ключевая задача, которая перед ним поставлена на новой должности, - реализация регионального проекта по цифровизации Мурманской области.

Назначен и министр образования и науки. Им стала Анна Головина. Ранее она работала начальником управления молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Чувашии. Как отметил Андрей Чибис, имеет опыт работы в сфере образования, состояла в федеральном резерве. Последний проект - модернизация высшего образования в одном из субъектов Российской Федерации. Настроить эту систему под запрос работодателей, создать молодёжи мотивацию остаться в регионе - это, как подчеркнул губернатор, один из ключевых наших приоритетов.

«Уважаемые коллеги, добро пожаловать в команду. Успехов вам, всех остальных прошу помогать и всячески оказывать содействие. Главный принцип – это небезразличие к той работе, к тем задачам, которые у нас с вами есть. И, коллеги, для вас теперь минимальная раскачка для того, чтобы максимально быстро двигаться вперед по тем планам, о которых мы с вами договорились», – расставил приоритеты Андрей Чибис.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаБудущее – за шельфовыми проектами
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Михаил Добровольский
15.02.20 14:02
О проблемах и болях предпринимателей губернатор узнает от своих подчиненных. Одним из таких подчиненных является бездарь угробивший ни один свой бизнес Марышев Артем (угадайте каким образом он стал уп
Комментарий к новости:«Губернаторский старт-ап»: в Мурманской области создаются новые формы поддержки предпринимателей
Д.О. Вернер
14.02.20 11:00
Странные у нас общественники. Оказывается членов Мурманского областного отделения Всероссийской общественной организации охраны памятников истории и культуры больше волнуют вывески на таких домах, а н
Комментарий к новости:Яркие вывески в центре Мурманска портят вид города
Сергей
13.02.20 22:03
Хотелось бы увидеть будущий план застройки Больничного городка?
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Оксана Астахова – о прекрасном будущем Больничного городка и проблемах капремонта
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728291
-Скоро в эфире10:20«Бессмертник». Художественный сериал, 26 серия (16+)11:10«Tele Travel». Информационная программа (12+)11:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиПросрочка по ипотеке в РФ в 2019 году подскочила на 12%-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 41 копейку, доллар теряет почти 15 копеек-PRO ЭнергетикуПрокуратура пресекла отключение электроэнергии в Ловозерском районе-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 17 февраля-PRO Нефть и газБудущее – за шельфовыми проектами-PRO ЗаконыПартия пенсионеров: правительство должно нести ответственность за социальное и пенсионное обеспечение граждан
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 564 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика