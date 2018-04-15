ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Нервное истощение, или Параноики в нашей жизниПРОЩЕ ГОВОРЯ: Как становятся сказочниками – своим опытом делится Борис Драгилев, актёр театра и кино
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика15.04.18 08:42

Михаил Ильиных поздравил личный состав мурманского ОМОНа с 25-летием со дня основания

Председатель профильного комитета Думы Михаил Ильиных поздравил личный состав мурманского ОМОНа с 25-летием со дня основания. Торжественное мероприятие прошло в областном центре дополнительного образования «Лапландия».

- Мурманские омоновцы по праву могут гордиться своей историей, которая написана героическими подвигами сослуживцев, традициями, а также – особой сплоченностью и взаимовыручкой,- отметил парламентарий в своим выступлении. - Это люди, для которых понятия честь, справедливость и долг – не просто красивые слова. Бойцы ОМОНа доказали свое мужество и отвагу, верность долгу и Родине в сложных командировках и спецоперациях за пределами нашего региона. Вечная память сотрудникам Отряда, погибшим при исполнении служебного долга.

Особые слова признательности Михаил Ильиных выразил ветеранам подразделения, которые являются примером для молодых бойцов.

Депутат пожелал всем крепкого здоровья, мира, благополучия, дальнейших успехов в службе на благо нашего Отечества, вручил Благодарственные письма регионального парламента.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаДетям – здоровья, родителям – спокойствия
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 316 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Ольга
14.04.18 20:54
Сейчас смотрю передачу об "Электротранспорте", действительно значительную часть пассажиров "оттягивают" маршрутки. Всё бы ничего, но их ведь ОГРОМНОЕ количество и КТО за рулём? Выходцы из С****** А***
Комментарий к новости:ИТОГИ: Мистические слухи в Мурманске, судья сжалился над Бабенко и ракета «Регион-51» улетела в небо в День космонавтики
Белка
14.04.18 09:30
Заказное дело, всем известно, что Хохрякова заказал Давыдов бывший гендиректор Воентелекома. Обычная месть, за письмо Шойгу, после которого Давыдов попал в разработку ФСБ. А на Щербакова, очень сильно
Комментарий к новости:С осужденных в пользу АО «Воентелеком» взыскано более 9,5 млн рублей
Диитрий
13.04.18 09:38
Я живу на Володарского 14а в первом подъезде это где квартиры с 1й начинаются никакого ремонта нет грязь как была так и осталась
Комментарий к новости:Дмитрий Филиппов поставил «пятёрку» управляющей компании
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире21:55«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)22:20«Помни меня». Художественный фильм (16+)01:15«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиБольше всего подорожали в магазинах Мурманской области морковь, виноград и бананы-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 16 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO Законы«Чтобы законодатели не коснели в праздности», или Медвежья услуга российским судовладельцам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика