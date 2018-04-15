Председатель профильного комитета Думы Михаил Ильиных поздравил личный состав мурманского ОМОНа с 25-летием со дня основания. Торжественное мероприятие прошло в областном центре дополнительного образования «Лапландия».

- Мурманские омоновцы по праву могут гордиться своей историей, которая написана героическими подвигами сослуживцев, традициями, а также – особой сплоченностью и взаимовыручкой,- отметил парламентарий в своим выступлении. - Это люди, для которых понятия честь, справедливость и долг – не просто красивые слова. Бойцы ОМОНа доказали свое мужество и отвагу, верность долгу и Родине в сложных командировках и спецоперациях за пределами нашего региона. Вечная память сотрудникам Отряда, погибшим при исполнении служебного долга.

Особые слова признательности Михаил Ильиных выразил ветеранам подразделения, которые являются примером для молодых бойцов.

Депутат пожелал всем крепкого здоровья, мира, благополучия, дальнейших успехов в службе на благо нашего Отечества, вручил Благодарственные письма регионального парламента.