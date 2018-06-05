Михаил Шелякин - победитель международного турнира по греко-римской борьбе

2 июня на коврах культурно-спортивного комплекса «Экспресс» в Ростове-на-Дону состоялся 18 традиционный международный турнир по греко-римской борьбе среди юношей на призы братьев Самургашевых.

Российскую Федерацию в весовой категории до 48 кг представлял спортсмен ГАУМО «МОСШОР» Шелякин Михаил. Михаил в решающих схватках одолел победителя Первенства Армении, а также серебряного призера Первенства Азии из Казахстана и завоевал золотую медаль.

Как отмечает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, впервые мурманчанин поднялся на подиум этого турнира. По итогам соревнований Михаил будет претендовать на участие в мировом Первенстве.