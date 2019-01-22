Михаил Шмаков агитирует за большую потребительскую корзину

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков считает, что в стране необходимо кардинально пересмотреть структуру потребительской корзины и вдвое увеличить минимальную зарплату.

Говоря в интервью «Российской газете» о размере достойной зарплаты в РФ, Михаил Шмаков заметил, что понятие «достойная зарплата» очень субъективно. «Для одних это 30 тысяч рублей, а для кого-то и 100 тысяч мало», - сказал глава ФНПР. По его словам, профсоюзы исходят из того, что на достойную зарплату семья может позволить себе покупать не только жизненно необходимые продукты питания и вещи, но и, например, платить ипотеку, приобретать товары длительного пользования, тратиться на хобби.

Как сказал лидер ФНПР, минимальный потребительский бюджет включает в себя не все эти расходы. «Траты на хобби в него не входят. Но его размер примерно вдвое больше, чем нынешняя стоимость потребительской корзины, - примерно 25 тысяч рублей», - заявил он.

По словам Михаила Шмакова, несмотря на то, что в 2018 году принят закон о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума и его ежегодной индексации, «сегодняшний прожиточный минимум уже не соответствует реальным, даже минимальным потребностям людей».

Действующая потребкорзина, сказал глава ФНПР, предполагает, что человек должен тратить на продукты питания около 50% своих доходов, а на непродовольственные товары и услуги остается всего по 25%. «Чем выше уровень доходов граждан, тем меньше они тратят на продукты питания и больше на непродовольственные товары и услуги. Таким образом, величина прожиточного минимума, рассчитанная на основе потребительской корзины, «закрепляет» граждан в положении бедности», - заявил лидер ФНПР.

Поэтому, сказал он, профсоюзы будут настаивать, чтобы «корзину» расширили до размера минимального потреббюджета. «Расходы на продукты питания должны составлять не более трети всех расходов на потребительские товары и услуги, а объём их потребления должен быть пересмотрен на основе современных рекомендаций по рациональным нормам питания», - считает Михаил Шмаков.

Он пояснил, что рациональный потребительский бюджет - это бюджет среднего класса, «и мы оцениваем его размер в 40 тысяч рублей». И такой бюджет включает в себя расходы на питание вне дома, мобильный телефон, компьютер, услуги ЖКХ (которые слабо представлены в потребительской корзине), аренду жилого помещения или ипотеку, активный отдых, услуги железнодорожного и авиатранспорта, платные медицинские услуги, расходы страхового характера и сбережения на минимально необходимом уровне.

«Наверное, можно сказать, что достойная оплата труда - это рациональный потребительский бюджет на каждого члена семьи», - заявил Шмаков.

Говоря об идее отказаться от потребительской корзины, а бедность рассчитывать, установив, что за её черту попадают люди с доходом, например, ниже 40% медианной зарплаты, глава ФНПР заметил, что такой вариант пока детально не просчитывался. При этом он сразу назвал его недостатки.

«Медианная зарплата, как правило, отстаёт от роста стоимости жизни. Например, рост тарифов ЖКХ никак не отразится на медианной зарплате. А на кошельке - ещё как. Так что в России нельзя уходить от традиционной схемы сравнивания доходов с прожиточным минимумом. Главное, сделать его более приближенным к реальной жизни», - сказал председатель ФНПР.

Относительно включения в МРОТ стимулирующих и компенсационных надбавок он отметил, что нужно внести поправки в Трудовой кодекс, чтобы в нём было чётко прописано, какие именно надбавки входят в МРОТ, а какие нужно считать поверх него. «Мы будем добиваться от правительства и членов парламента подготовки и принятия таких поправок», - сказал глава ФНПР.

При этом он подчеркнул: «То, о чем мы сейчас говорим, касается только начисления минимальной зарплаты, а не всей тарифной сетки. Все остальные заработные платы должны рассчитываться в соответствии с той системой оплаты труда, которая установлена отраслевыми соглашениями профсоюзов с работодателями, коллективным договором на каждом предприятии. Нельзя абсолютизировать или смешивать».

Главным рецептом снижения бедности в стране глава ФНПР назвал рост экономики. «Если он будет, то и бедность снизится. Без стабильного роста экономики не будет устойчивого роста располагаемых реальных доходов людей, роста зарплаты, не будет адекватного пересмотра потребительской корзины», - заявил Михаил Шмаков.