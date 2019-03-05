Михаил Шмаков, глава ФНПР, проталкивает проект морского порта Печенга

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в конце февраля направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать проект морского порта Печенга (Мурманская обл.).

«(Глава ФНПР) предложил включить проект в перспективные федеральные целевые программы по развитию Арктики и транспорта, а также рекомендовать межправительственной комиссии РФ-КНР рассмотреть его», пишет «Коммерсантъ».

Глава страны, по информации издания, дал резолюцию вице-премьеру РФ Максиму Акимову, помощнику президента РФ Андрею Белоусову и министру транспорта РФ Евгению Дитриху рассмотреть эту идею. Представитель М. Акимова Сергей Извольский сообщил изданию, что письмо получено, оно на рассмотрении. В Минтрансе «Коммерсанту» также подтвердили получение обращения, сейчас оно «прорабатывается».

Проект морского порта Печенга в 210 км от Мурманска существует со времен СССР, напоминает газета. Его безуспешно пытались реализовать в 1990-е гг., а в 2007 г. - реанимировать ООО «НК «Севнефть». Речь шла о строительстве международного порта с грузооборотом на первом этапе до 20 млн тонн в год и общей стоимостью 1,5 млрд евро.

В 2012 году о проекте опять заговорили в контексте интереса к нему двоюродного брата Владимира Путина - Игоря, который просил Морскую коллегию при правительстве РФ поручить Министерству транспорта рассмотреть возможность строительства порта Печенга. Однако в 2013 году на заседании Морколлегии отмечалось, что у проекта отсутствует грузовая база - есть лишь декларации о намерениях.

Среди возможных инвесторов порта Печенга назывались компании из Омана и Южной Кореи. Теперь Михаил Шмаков отмечает, что в кругу стратегических инвесторов – «крупнейшие китайские государственные корпорации», пишет издание. Печенга «вызывает серьёзный интерес глобальных инвесторов в связи с необходимостью создания в России нового крупного транспортного узла с круглогодичным выходом в океан», говорится в письме.

Предполагается, что инвесторы получат в порту не более 49%, обеспечив при этом не менее 90% финансирования. Актуализацию концепции по рекомендации Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) РФ ведет ФГБУ «Научный центр по комплексным транспортным проблемам Минтранса». По итогам будет определён необходимый объём прямых иностранных инвестиций, отметил Михаил Шмаков.

Все права на порт Печенга (управление и владение) принадлежат УК «Международный морской порт Печенга» (ММПП). ФНПР пишет о своей готовности стать участником этой управляющей компании, отмечает «Коммерсантъ». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», федерации уже принадлежит 5% ММПП. 49% - у ООО «Ринг», бенефициар которого - генеральный директор УК Василий Тараканов. Ему также отдельно принадлежит 2% компании. Ещё 26% у АО «Логистик» Юрия Косарева, 18% - казначейские.

Между тем, первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин сообщил газете, что сейчас активно развивается Мурманский транспортный узел (ключевой объект - порт Лавна на западном берегу Кольского залива). «Смысла в строительстве альтернативного порта в Печенге мы не видим, по крайней мере, в обозримом будущем», - добавил он.

В Печенгской губе располагается удаленный терминал порта Мурманск - Лиинахамари, акватория располагает большими глубинами и защищена от волнений, напомнил изданию глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. По его словам, от станции Печенга ранее шла ветка до порта Лиинахамари. Однако ещё в 2013 году тогда занимавший пост замминистра транспорта Виктор Олерский говорил, что «место для размещения порта неплохое, глубины, защищенность, но с учётом необходимости практически заново строить железнодорожный путь это совершенно неперспективный проект».