Михаил Шмаков призывает вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Сегодня во Дворце Труда профсоюзов проходит заседание генерального совета ФНПР. Основной вопрос повестки дня – обсуждение поправок в Конституцию Российской Федерации.

- Новым главам Минтруда и Пенсионного фонда, чтобы они запомнились в обществе, и чтобы они были любимы гражданами, необходимо возвратить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Будет предлагаться отдельный федеральный закон по поводу индексации. Она должна быть, конечно, ежегодной, и включать индексацию пенсий работающим пенсионерам, - заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков на заседании генерального совета профобъединения.

Напомним, ФНПР является крупнейшим российским объединением профсоюзов, в его членских организациях состоят более 20 млн человек.