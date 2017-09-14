Михаил Шмаков считает, что МРОТ можно одномоменнтно приравнять к ПМ с 1 января 2018 года

13 сентября состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с председателем ФНПР Михаилом Шмаковым, во время которой профсоюзный лидер поднял вопрос о приравнивании минимального размера оплаты труда к величине прожиточного минимума.

- Владимир Владимирович, мы давно с правительством обсуждаем эту проблему, и то предложение, которое, собственно, правительство сформулировало, и вы его утвердили, о том, что к началу 2019 года это должно быть решено в рамках нынешнего служебного процесса. Это хороший шаг вперёд, безусловно, но мы считаем, что это вполне можно было бы сделать одномоментно с 1 января 2018 года, - сказал Михаил Шмаков. - И вот почему: потому что, статистика это показывает, собственно, экономика дала положительный тренд в своём развитии, и на сегодняшний день для решения этого вопроса одномоментно требуется в масштабах страны очень немного денег – всего около 60 миллиардов рублей, по нашим подсчётам. При этом порядка 16-18 миллиардов это потребует затрат из федерального бюджета.

Мы тогда могли бы выйти на эту планку уже в начале 2018 года, и, собственно, тогда осталось бы только договориться или оформить это законом – процесс автоматической компенсации в зависимости от инфляции.

Сейчас инфляция низкая, у нас же нет таких колебаний по инфляции – наших доходов и наших расходов, – поэтому мы могли бы выйти на нормальный процесс, который обеспечивал бы стабильное развитие каждой семьи, государства и каждого производства, потому что это, естественно, закладывается в финансовые планы каждого предприятия и в государственный бюджет.

Потому что больше всего опасений бывает, что это сказывается на бюджетных тратах для выплаты заработной платы бюджетникам. С нашей точки зрения, сегодня самый удачный момент в нашей экономике, когда это можно было бы сделать.

Мы, конечно, отметили то, что вы дали поручение, чтобы по возможности правительство всё-таки вернулось к этому вопросу, чтобы ускорить.

- …Михаил Викторович, два дня в Сочи ряд международных встреч, мероприятий, а потом в Москве я к этому, конечно, вернусь. Надо всё посчитать, всем хочется побыстрее, естественно, - парировал давление Владимир Путин. - Вопрос в том, чтобы сделать так, как врачи говорят, чтобы не навредить, чтобы не подорвать возможности бюджета для исполнения бюджетом других, в том числе и очень важных социальных обязательств.

Но вы правы, у нас такие возможности возникают. Мы обсуждали всё это, в том числе и с 1 января 2018 года в единоразовом режиме. Вернёмся ещё раз.

- Владимир Владимирович, ещё один аргумент, - не унимается лидер наёмных рабочих. - Сейчас, естественно, разные процессы происходят в экономике – вот завалился один из ведущих банков. Туда сейчас планируется от 250 до 400 миллиардов вложить на санацию этого банка. На этом фоне, на фоне 400 миллиардов, даже 250-ти, 60 миллиардов – это несопоставимо маленькие цифры.

- Это делает Центральный банк, а не правительство, - поправляет Путин.

- Думаю, что есть механизмы, чтобы это всё гармонизировать, – затраты Центрального банка и правительства, - не сдаётся Михаил Шмаков.