«Норникель» увеличивает перегрузочные мощности Мурманского транспортного филиалаРедакция приглашает на работу видеооператора
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика14.09.17 07:30

Михаил Шмаков считает, что МРОТ можно одномоменнтно приравнять к ПМ с 1 января 2018 года

13 сентября состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с председателем ФНПР Михаилом Шмаковым, во время которой профсоюзный лидер поднял вопрос о приравнивании минимального размера оплаты труда к величине прожиточного минимума.

- Владимир Владимирович, мы давно с правительством обсуждаем эту проблему, и то предложение, которое, собственно, правительство сформулировало, и вы его утвердили, о том, что к началу 2019 года это должно быть решено в рамках нынешнего служебного процесса. Это хороший шаг вперёд, безусловно, но мы считаем, что это вполне можно было бы сделать одномоментно с 1 января 2018 года, - сказал Михаил Шмаков. - И вот почему: потому что, статистика это показывает, собственно, экономика дала положительный тренд в своём развитии, и на сегодняшний день для решения этого вопроса одномоментно требуется в масштабах страны очень немного денег – всего около 60 миллиардов рублей, по нашим подсчётам. При этом порядка 16-18 миллиардов это потребует затрат из федерального бюджета.

Мы тогда могли бы выйти на эту планку уже в начале 2018 года, и, собственно, тогда осталось бы только договориться или оформить это законом – процесс автоматической компенсации в зависимости от инфляции.

Сейчас инфляция низкая, у нас же нет таких колебаний по инфляции – наших доходов и наших расходов, – поэтому мы могли бы выйти на нормальный процесс, который обеспечивал бы стабильное развитие каждой семьи, государства и каждого производства, потому что это, естественно, закладывается в финансовые планы каждого предприятия и в государственный бюджет.

Потому что больше всего опасений бывает, что это сказывается на бюджетных тратах для выплаты заработной платы бюджетникам. С нашей точки зрения, сегодня самый удачный момент в нашей экономике, когда это можно было бы сделать.

Мы, конечно, отметили то, что вы дали поручение, чтобы по возможности правительство всё-таки вернулось к этому вопросу, чтобы ускорить.

- …Михаил Викторович, два дня в Сочи ряд международных встреч, мероприятий, а потом в Москве я к этому, конечно, вернусь. Надо всё посчитать, всем хочется побыстрее, естественно, - парировал давление Владимир Путин. - Вопрос в том, чтобы сделать так, как врачи говорят, чтобы не навредить, чтобы не подорвать возможности бюджета для исполнения бюджетом других, в том числе и очень важных социальных обязательств.

Но вы правы, у нас такие возможности возникают. Мы обсуждали всё это, в том числе и с 1 января 2018 года в единоразовом режиме. Вернёмся ещё раз.

- Владимир Владимирович, ещё один аргумент, - не унимается лидер наёмных рабочих. - Сейчас, естественно, разные процессы происходят в экономике – вот завалился один из ведущих банков. Туда сейчас планируется от 250 до 400 миллиардов вложить на санацию этого банка. На этом фоне, на фоне 400 миллиардов, даже 250-ти, 60 миллиардов – это несопоставимо маленькие цифры.

- Это делает Центральный банк, а не правительство, - поправляет Путин.

- Думаю, что есть механизмы, чтобы это всё гармонизировать, – затраты Центрального банка и правительства, - не сдаётся Михаил Шмаков.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееАлексей Навальный едет со своей программой в Мурманск
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 600 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

андрейчук
13.09.17 14:24
летчик-ас ПЕТЕЛИН. Этапы БОЛЬШОГО ПУТИ - развалил лётный отряд в Кирове, развалил службу ГСМ в Кирове, развалил мурманское авиапредприятие, развалил авиакомпанию "Арктика". ЛЕТАЙТЕ С ПЕТЕЛИНЫМ!!!
Комментарий к новости:Любуемся Мурманском с высоты полёта птиц
Vbnzq
13.09.17 12:13
Что-то оборотней в этой системе много развелось! Сегодня сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова. Обыски пр
Комментарий к новости:Выявлен оборотень в погонах в УФСИН России по Мурманской области
Помор-поморыч
13.09.17 11:47
Если по 0,5 кило трески выдать на человека, то почти 80 мурманчан можно накормить рыбой. Молодцы!
Комментарий к новости:Рыбаки передали учёным ПИНРО гигантскую треску
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире13:30Новости. Информационная программа.14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВклады физлиц в банках РФ за 8 месяцев выросли на 5%, а прибыль банков выросла на 87%-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 10 копеек, евро снижается на 40 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области защитил права жителей региона в получении беспрепятственного доступа к электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыПенсионные страдания: нищие россияне должны сделать осознанный выбор
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика