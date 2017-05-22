Микрорайон Жилстроя преображается

На улице Декабристов продолжается благоустройство дворовой территории возле новых социальных домов. Во дворе организована парковка для личного транспорта жильцов, также установлена детская игровая площадка.

– Сейчас ведётся подготовка для дальнейшего асфальтирования тротуаров и проезжей части, кроме того, в рамках благоустройства предусмотрено озеленение территории, – рассказал представитель подрядной организации Юрий Красильников. – Из-за неблагоприятных климатических условий мы не могли раньше приступить к работам такого вида, так как технология укладки асфальта предусматривает особое состояние грунта.

Работы по благоустройству дворовой территории специалисты планируют завершить в июле.

Напомним, преображение микрорайона Жилстрой началось еще в 2012 году. Именно тогда пошли под снос ветхие дома на улице Генералова, на месте которых возведены современные трехэтажные здания. С тех пор современные дома малой этажности (что вполне соответствует архитектурному облику микрорайона) появились на улицах Генералова, Фрунзе, Декабристов.