Милена Воложанинова - бронзовый призёр IX зимней Спартакиады учащихся по конькобежному спорту

С 6 по 11 марта в Коломне (Московская обл.) проходил финал IX зимней Спартакиады учащихся России 2019 года по конькобежному спорту, по итогам которого представительница Мурманской области Милена Воложанинова стала бронзовым призёром соревнований в масс-старте (тренер Зыкина Наталья).

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, на финальном этапе Кубка мира по конькобежному спорту в американском Солт-Лейк-Сити спортсмен Павел Кулижников занял первое место и обновил мировой рекорд на дистанции 500 метров. Он одолел её за 33,6 секунды.

Ещё одна наша спортсменка Ангелина Голикова также заняла 1 место на дистанции 500 метров среди женщин.