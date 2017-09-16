Миллиарды рублей налогов текут в бюджет страны и региона

Предприятия, состоящие на учете в Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Мурманской области, за 8 месяцев текущего года перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации более 2,5 млрд рублей. При этом федеральный бюджет пополнился почти 1,5 млрд рублей, в консолидированный бюджет области поступило более 1 млрд рублей.

Как отмечают специалисты Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Мурманской области, большая часть налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации (97%) была сформирована за счёт налога на добавленную стоимость (с учётом НДС на товары, ввозимые на территорию РФ из Республики Беларусь) – 49%, и налога на прибыль – 48%.

Лидирующее положение в части поступлений налогов в консолидированный бюджет занимают предприятия транспорта. Поступления от данной категории плательщиков составили 581 млн рублей.