Миллионы - на гранты в системе образования Мурманской области

13 февраля 2019 года в Министерстве образования и науки Мурманской области состоялось расширенное заседание совета по инновационной деятельности в системе образования Мурманской области. На заседании совета подведены итоги конкурсного отбора на получение грантов на реализацию инновационных проектов в системе общего образования Мурманской области в 2019 году.

В адрес конкурсной комиссии поступили 43 заявки от дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций из 13 муниципальных образований Мурманской области.

В 2019 году образовательным организациям будут предоставлены гранты в следующих номинациях:

- «Консультационные центры» (инновационный проект, направленный на развитие консультационных центров, предоставляющих родителям (законным представителям) и детям дошкольного возраста, в том числе детям с особыми образовательными потребностями, методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь) - 4 гранта по 162,5 тысячи рублей;

- «Поддержка детского и юношеского чтения» (инновационный проект, направленный на мотивацию детского и юношеского чтения, формирование навыков функционального чтения, читательской грамотности, развитие внеурочной деятельности, межшкольных ассоциаций, сетевого взаимодействия по направлению проекта, создание и развитие школьных информационно-библиотечных центров) - 2 гранта по 400 тысяч рублей;

- «Внутришкольная система оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся» (инновационный проект, направленный на формирование общеобразовательными организациями внутренней системы оценки качества образования, разработку и апробацию оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся, мониторинговых исследований по формированию внутришкольной оценки) - 1 грант в размере 140 тысяч рублей;

- «Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы» (инновационный проект, направленный на формирование системы внеурочной деятельности, дополнительного образования в школе, создание мини-технопарков, сельских культурно-образовательных центров, развитие трудового воспитания и профориентации обучающихся, сетевого взаимодействия с сельскохозяйственными предприятиями, другими образовательными организациями) - 2 гранта по 500 тысяч рублей;

- «Инновации в школьном естественно-научном и инженерно-математическом образовании»: инновационный проект, направленный на создание инжинирингового центра естественно-научной и математической направленностей - 3 гранта по 550 тысяч рублей; инновационный проект, направленный на создание технологической лаборатории - 5 грантов по 550 тысяч рублей.