Миллионы на поддержку северян

Министерством социального развития Мурманской области в адрес подведомственных учреждений – центров социальной поддержки населения направлены средства в сумме около 347 млн рублей на социальное обеспечение и иные выплаты населению. Эта работа ведётся в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Средства направлены в том числе на реализацию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан, выплату региональной социальной доплаты к пенсии.

Подробная информация о средствах, перечисленных из регионального бюджета в муниципалитеты, в режиме онлайн размещается на официальном портале правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».