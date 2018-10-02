Милые гостьи украли золотой перстень у хлебосольного хозяина

В отдел полиции №2 УМВД России по г.Мурманску с заявлением о хищении имущества обратился 58-летний житель Ленинского округа. Сотрудники полиции выяснили, что у мужчины был украден золотой перстень. В хищении у него имеются основания подозревать двух малознакомых девушек, которых пригласил в гости для распития спиртных напитков.

В ходе оператвно-разыскных мероприятий полицейскими были установлены и задержаны подозреваемые в преступлении – две ранее не судимые девушки, обе 2000 года рождения. Они признались в содеянном и рассказали, что когда знакомый уснул, они забрали из его куртки золотой перстень.

Как сообщает УМВД России по г.Мурманску, имущество изъято в ходе выемки. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.