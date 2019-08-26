Мимо Мурманска: в сентябре атомный лихтеровоз «Севморпуть» доставит в Санкт-Петербург около 5 тысяч тонн морских деликатесов

Атомный лихтеровоз «Севморпуть» впервые встал в Петропавловске-Камчатском под загрузку рыбопродукции для доставки в Санкт-Петербург по Северному морскому пути, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Камчатского края. «У причала терминала «Сероглазка» пришвартовалось единственное в мире грузовое судно на атомном ходу. Лихтеровоз доставит по Северному морскому пути в Санкт-Петербург продукцию камчатских рыбопромышленников», - говорится в сообщении.

Судно прибыло с 200 пустыми рефрижераторными контейнерами. В них загрузят камчатскую рыбопродукцию - около 5 тысяч тонн замороженной рыбы, филе, икры и др. Переход лихтеровоза в Санкт-Петербург займёт около трёх недель.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, об использовании Северного морского пути для перевалки грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) говорилось уже несколько лет. «Заход лихтеровоза «Севморпуть» подтверждает, что от слов мы перешли к делу, порт Петропавловск-Камчатский становится одной из оконечностей Севморпути», - говорит губернатор края.

Владимир Илюхин считает, что регулярный грузопоток по Северному морскому пути через Камчатку в АТР принесёт экономическую выгоду всем участникам новой логистической схемы.