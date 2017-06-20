Минэкономики региона считает, что социально-экономические показатели развития Мурманской области говорят о стабильности экономики

Как напомнила вчера на оперативном совещании губернатор Марина Ковтун, важнейший посыл, с которого началась «Прямая линия» президента Владимира Путина, – завершение рецессии в экономике страны. Три квартала подряд в России наблюдается рост ВВП, промышленного производства, инвестиций в основной капитал. Инфляция достигла рекордно низкого значения – 4,2%.

О том, как складывается ситуация в экономике Мурманской области главе региона доложила министр экономического развития Елена Тихонова.

Министр отметила, что основные социально-экономические показатели развития региона говорят о стабильности его экономики, а ряд из них отражает укрепление положительных тенденций. В частности, продолжается рост промышленного производства – в основном за счет увеличения объемов в обрабатывающей промышленности (почти на 25%) и в добыче полезных ископаемых (на 6,7%). Растут объёмы рыбопереработки, наращивают объёмы перевозок грузов транспортные компании, существенно вырос грузооборот порта Мурманск. По итогам первого квартала текущего года зафиксирован рост объёма инвестиций в основной капитал на 8,3% в сопоставимых ценах – это обусловлено реализацией проекта по реконструкции участка автомобильной дороги Р-21 «Кола», инвестиционных проектов АО «Кольская ГМК» и АО «СЗФК» (вторая очередь ГОКа «Олений Ручей») и проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла.

Среднедушевые денежные доходы населения составили 34,3 тысячи рублей в месяц, что в реальном выражении выше уровня 2016 года на 2,2%. Средняя заработная плата по области сегодня составляет 48,2 тысячи рублей – размер макроэкономического показателя вырос почти на 5%. Однако, отметила Елена Тихонова, эти темпы пока не обеспечили рост потребительского спроса населения, поэтому розничный товарооборот ещё не вышел в область положительных значений.

Министр также отметила положительные тенденции на региональном рынке труда: на конец мая этого года уровень зарегистрированной безработицы снизился до 1,6%, численность безработных – на 7%. Увеличились налоговые доходы консолидированного бюджета: за январь-апрель прирост составил 3% в основном за счет увеличения поступлений по налогу на прибыль организаций. На 21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился объем государственного долга, при этом коммерческие кредиты в его структуре сократились в 2,3 раза.

Министр финансов Мурманской области Елена Дягилева доложила о финансовом обеспечении выполнения майских указов, связанных с достижением показателей по зарплатам. Как подчеркнула руководитель ведомства, законом Мурманской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» потребность на реализацию указов предусмотрена. Необходимость дополнительной потребности на финансовое обеспечение поэтапного повышения оплаты труда работников бюджетной сферы, а это – свыше 500 миллионов рублей, связана с изменением Росстатом методики расчёта дохода от трудовой деятельности.