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Мурманская область. Арктика31.08.17 10:29

Минэкономразвития предлагает наказывать автовладельцев, которые не прошли техосмотр в автоматическом режиме

В Минэкономразвития разъяснили, как именно будут выявлять и наказывать автовладельцев за непройденный техосмотр. На днях стало известно, что в министерстве готовится законопроект, вносящий новации в техосмотр, пишет «Российская газета». В соответствии с предложенным министерством законопроектом водителей, у которых закончился техосмотр, будут сурово наказывать. А выявлять просроченный ТО станут с помощью камер фотовидеофиксации нарушений.

Проект, который сейчас разрабатывается Минэкономразвития, предполагает внести в ныне действующую систему проверки технического состояния транспорта существенные изменения.

Самое безболезненное для водителей изменение - это передача единой автоматизированной информационной системы техосмотра из рук МВД в руки Российского союза автостраховщиков. Передача контроля за операторами техосмотра в руки Ространснадзора тоже особенно на водителях не скажется. Но фото и видеоконтроль за процедурой техосмотра на станциях уже может создать проблемы.

А автоматическая фотовидеофиксация такого нарушения, как управление транспортным средством, не прошедшим техосмотр, - ещё более серьёзная проблема. Сегодня многие автовладельцы превращают техосмотр в фикцию. Просто покупают диагностическую карту у страховщика.

Диагностическая карта требуется только при оформлении полиса ОСАГО. Если до конца срока действия диагностической карты остается пару дней, то полис ОСАГО оформить можно. А техосмотр можно не проходить.

Как пояснили в Минэкономразвития, чтобы избежать таких ситуаций, предусматривается включение в закон об ОСАГО дополнительной меры стимулирующего воздействия. Страховщик получит право так называемого регрессного требования потерпевшего к виновнику аварии, у которого нет техосмотра. То есть страховщик выплатит ущерб пострадавшему. Но с виновника аварии взыщет ту сумму, которую он заплатил, раз виновник ездил без техосмотра.

Кроме того, Минэкономразвития настаивает на том, что диагностическую карту оператор будет заполнять непосредственно в электронной системе. Таким образом страховщики избавятся от бумажных карт, а информация в ЕАИС ТО будет попадать моментально. Контроль за деятельностью операторов будет передан Ространснадзору. Это ведомство сможет в случае выявления нарушений, лишать операторов лицензии. Сейчас деятельность операторов контролирует Российский союз автостраховщиков.

Минэкономразвития предлагает наказывать автовладельцев, которые не прошли техосмотр в автоматическом режиме. То есть камеры, которые стоят на дорогах, будут сверять номера автомобилей с ЕАИС ТО. Если машины в базе не окажется, то её хозяину будет выписан штраф. Пока предполагается, что он составит 800 рублей. За внесение в базу данных ложной информации работнику станции ТО грозит штраф 80 тысяч рублей. А оператору за поддельную карту - до 500 тысяч рублей.

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