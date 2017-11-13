Минэнерго и ЖКХ Мурманской области и ООО «УстэК» подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня в рамках XII специализированной выставки-конференции «Северный топливно-энергетический комплекс» состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и ООО «Управляющая сибирская теплоэнергетическая Компания».

Соглашение предусматривает участие ООО «УстэК» в разработке и реализации совместных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории региона. Одним из них является реализация Комплексного инвестиционного проекта модернизации системы теплоснабжения Мурманской области на 2015-2030 годы. Это один из крупнейших инвестиционных проектов в сфере ЖКХ на территории России, который предусматривает сокращение доли использования мазута путем его замещения иными видами топлива, в том числе местными.

XII специализированная выставка-конференция «Северный топливно-энергетический комплекс» открыла программу VI Мурманской международной деловой недели.