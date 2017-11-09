Минэнерго и ЖКХ Мурманской области информирует о предстоящих работах на теплосети трубопроводов в Алакуртти

Минэнерго и ЖКХ Мурманской области информирует, что в сельском поселении Алакуртти в течение двух дней – 9 и 10 ноября – в дневное время будут проводиться работы по врезке в существующую теплосеть трубопроводов строящейся пристройки к котельной, в которой будут размещены два новых котла. Это необходимо для обеспечения возможности установки дополнительных котлов в зимнее время с целью безаварийной подачи тепла всем потребителям. Работы проводит строительное управление обустройства войск.

«По настоянию Минэнерго и ЖКХ Мурманской области работы будут проводиться строительным управлением обустройства войск только при плюсовой температуре», - подчеркнул министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Гноевский.

В случае возникновения нештатных ситуаций жители могут обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу Кандалакшского района по телефону 151.