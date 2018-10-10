Минэнерго озвучило свои прогнозы по перевозкам на СМП

По словам директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александра Гладкова, к 2024 году грузооборот по Севморпути выйдет на показатель 80 млн тонн в год, сообщает сайт ПОРА.

Как мы помним, президент ставил задачу добиться этого к 2025 году; как видно, в министерстве считают возможным взять данную планку с опережением графика. А вот уже к 2040 году, согласно министерским подсчётам, по СМП будет транспортироваться более 200 млн тонн. Основной вклад в эти параметры должны сделать добывающие компании: по объективным причинам центр активности российских газовиков и нефтяников будет смещаться в Арктику, и всё больший объём грузов пойдёт по нашим полярным акваториям.

Некоторые детали закрытого совещания по Арктике, прошедшего в правительстве на прошлой неделе, постепенно становятся достоянием общественности. Из интересного: по сообщению представительства Якутии при президенте РФ, было принято важное решение по якутскому арктическому порту Тикси. Во-первых, взят курс на его реконструкцию – порт будут приводить в порядок и модернизировать. Во-вторых, он будет включён в систему Севморпути, притом в роли важного административного и обеспечивающего звена, – быть ему базовым пунктом управления инфраструктурой в Восточной части СМП.