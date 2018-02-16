Минэнерго советует майнерам строить фермы криптовалют на Кольском полуострове

Замминистра энергетики России Вячеслав Кравченко посоветовал майнерам начать строить фермы криптовалют на Кольском полуострове в арктической зоне, где есть переизбыток генерации электроэнергии. Об этом он сказал ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи. «Лучше бы они пошли в Колу (на Кольский полуостров, Мурманской области. – Ред.) - у них там избытки (производства электроэнергии)», - считает он.

По его словам, Минэнерго положительно относится к майнерам криптовалют в Сибири, которые пользуются дешевым тарифом на электроэнергию в этом регионе. Кравченко заметил, что они создают дополнительный спрос, и министерство не видит в этом ничего плохого.

«Мы относимся к этому нормально. Майнеры идут туда, где электроэнергия дешевая, - сказал замминистра. - В моем понимании, если система выдерживает, почему бы и нет».