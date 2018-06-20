Минфин хочет пополнить бюджет за счёт очередного увеличения минимальной цены на водку, коньяк и шампанское

Министерство финансов России может уже в текущем году пересмотреть минимальные розничные цены на коньяк, водку и шампанское, пишет газета «Известия» со ссылкой на документ аналитического отдела Росалкогольрегулирования (РАР). Помимо этого документ предлагает впервые ввести минимальные цены на вина и винные напитки.

Отмечается, что расчёт минимальных цен на алкогольную продукцию планируется производить по единой для всех видов напитков формуле.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское пересмотрят в сторону повышения.

«В бумагах РАР отмечено, что служба исполняет поручение бывшего вице-премьера Александра Хлопонина, который ранее курировал алкогольную отрасль. А это значит, что на основе собранных данных уже в этом году Минфин может пересмотреть все действующие минимумы и установить их для новых напитков», — пишет издание.

Напомним, что последний раз Минфин устанавливал цены на алкогольные напитки в 2017 году, когда минимальная розничная цена на водку была установлена на уровне 205 рублей за бутылку в 0,5 литра, коньяк — 371 рубль за 0,5 литра, шампанское — 164 рубля за бутылку объёмом 0,75 литра.