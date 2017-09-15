Минфин предлагает повысить базовую ставку взносов в Фонд страхования вкладов

Очевидно, что Минфин крайне мотивирован на увеличение отчислений. Как отмечает Андрей Хохрин, начальник управления по работе с состоятельными клиентами АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент», последние потери среди крупных банков показали, что АСВ в его нынешнем виде явно недостаточно для сохранения стабильности банковской системы. Значит, нужно либо создавать параллельные форматы спасения (в частности, Фонд консолидации банковского сектора, послуживший посредником при санации банка «ФК Открытие»), либо накачивать сам ФСВ, а для этого – повышать коэффициенты отчислений. Вообще, эти действия, имеющие правильный тактический смысл, ведут российскую банковскую систему к закостенению и неэффективности: хорошие банки вынуждены больше отчислять, что даёт плюс самой системе, но минус их бизнесу, а клиенты любых банков спят всё спокойнее, не придавая значения даже самым неприятным коллапсам в данной сфере.

И первое, и второе на перспективе лет – весьма порочно.