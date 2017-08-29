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Мурманская область. Арктика29.08.17 09:28

Минфин РФ приготовил некоторым заёмщикам «подарок» до 4 тысяч рублей

Минфин РФ разрешил кредиторам списывать долги заёмщиков на сумму до 4 тысяч рублей как подарки. Вчера опубликовано письмо министерства, позволяющее кредиторам не удерживать НДФЛ (или не сообщать в налоговые органы о невозможности его удержать) при списывании долгов до 4 тысяч рублей. По закону в случае прощения долга у заёмщика возникает экономическая выгода, то есть необходимость заплатить налог в размере 13%. Но теперь, говорится в разъяснении Минфина, «если отношения кредитора и должника по прощению долга по кредитному договору будут квалифицированы как дарение» и сумма подарка не превышает 4 тысяч рублей, НДФЛ начислять не нужно.

Из многочисленных писем Минфина, посвященных прощению долга, это едва ли не первое в пользу налогоплательщиков, пишет «Коммерсант». До сих пор министерство требовало начислять НДФЛ при прощении не только основного долга, но и предусмотренных договором санкций. Более того, сами кредиторы использовали тему налоговых последствий как способ воздействия на неплательщиков. Они представляли заёмщику расчёты налога, который с них удержат в случае прощения долга, и предлагали списание дешевле.

Как правило, долг до 4 тысяч рублей - это так называемый хвост от непогашенной задолженности (чаще всего по небольшим кредитам, например, на покупку товаров). Таких долгов у кредиторов, по оценке независимого члена СРО МиР Александра Арифова, может быть «несколько сотен тысяч». «Взыскание таких долгов может обходиться дороже самого долга, а прощение требует дополнительных расходов на извещение налоговых органов», - отмечает зампред правления ОТП-банка Сергей Капустин.

Заинтересованы в послаблении и микрокредитные организации. «Мы сами думали о внедрении механизма дарения вместо прощения мизерных долгов, письмо Минфина подтвердило, что этот путь вполне законен», - отметил гендиректор smsfinance.ru Александр Артемов.

Инициативу Минфина участники рынка поддерживают, но сам механизм считают недоработанным. «Полагаю, что Минфин мог бы решить вопрос на законодательном уровне, приняв закон о необложении НДФЛ сумм прощения долга кредиторов в случае, когда заемщик попал в сложную финансовую ситуацию», - говорит Александр  Арифов. Он считает, что это действительно было бы выгодно и кредиторам, и должникам.

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