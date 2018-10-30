Минфин РФ успокоил богатых

Правительство РФ уже подняло имущественные налоги для богатых и на ближайшие шесть лет заявило о неизменности налоговых условий, сообщили журналистам в пресс-службе Минфина.

«Обращаем ваше внимание на грубую ошибку в цитировании первого вице-премьера – министра финансов Силуанова рядом СМИ по теме введения налога на роскошь. Силуанов в интервью Познеру сказал, что правительство уже подняло имущественные налоги на богатых. Он не говорил о том, что у правительства есть планы по дополнительному увеличению налоговой нагрузки. Как уже неоднократно говорили ранее, на ближайшие шесть лет завялена неизменность налоговых условий», — разъяснили в министерстве.

В настоящее время налог на имущество физлиц предусматривает дифференциацию ставок в зависимости от стоимости облагаемой недвижимости. Так, если базовая ставка для жилых помещений составляет 0,1% от их кадастровой, то для недвижимости, стоимостью более 300 миллионов рублей, она составляет 2%.

Чтобы переход на налогообложение недвижимости по кадастровой стоимости не стал шоком для собственников, власти ввели переходный пятилетний период, в течение которого применяются понижающие коэффициенты к расчету налога. Полную сумму налога, таким образом, налогоплательщики начнут платить только с 2020 года.

Кроме того, в России существует повышенное налогообложение роскошных автомобилей стоимостью выше 3 миллионов рублей. Список моделей, которые подпадают под этот «налог на роскошь» Минпромторг обновляет каждый год.

Дискуссия о повышении налоговой нагрузки для богатых в РФ ведётся не первый год. Обсуждались разные варианты: от возврата к прогрессивной шкале НДФЛ, до введения акцизов на дорогие товары. Однако Минфин традиционно выступал против таких мер, поскольку, по оценке министерства, они сложны в администрировании и приводят к созданию схем по уходу от налогообложения, пишет РИАН.