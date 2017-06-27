Минфин собирается вводить индивидуальный пенсионный капитал для россиян

В ближайшее время российскую пенсионную систему ожидает очередная реформа. После того как концепция индивидуального пенсионного капитала, разработанная совместно Минфином и Центробанком, получит законодательное основание, новая программа формирования пенсионных накоплений будет запущена – ориентировочно с 2019 года.

Концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК) едва ли можно назвать прорывной новой разработкой. В ее основе лежит всё тот же принцип самостоятельного накопления работниками средств для будущих пенсионных выплат. Более того, поскольку от ныне действующей пенсионной системы, базирующейся на принципе солидарности поколений, в один момент отказаться невозможно, концепция ИПК носит промежуточный характер.

- Вкратце суть нововведений заключается в следующем: действующий тариф страховых пенсионных взносов (22% от размера заработной платы, которые платит работодатель) сохраняется, но одновременно работники будут формировать добровольные пенсионные накопления, - поясняет Олег Якушев, эксперт АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент». - В первый год действия программы не будет отчисляться ничего, затем – 1% от зарплаты, далее – по нарастающей до 6%. От этой системы можно будет отказаться, а также приостановить свое участие в ней на срок до пяти лет. Полученные таким способом средства граждан будут направляться в негосударственные пенсионные фонды.

Здравая идея дать работникам возможность самостоятельно позаботиться о будущей пенсии наталкивается на недоверие граждан к любым новациям в этой сфере. Весьма эмоционально эту мысль выразил глава Комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров. В ответ на слова замминистра экономического развития Николая Подгузова о том, что ИПК является безальтернативной системой, депутат заявил, что нормальный человек не сможет понять действующую в России пенсионную систему, а попытки ее настроить являются безумием.

Причина недоверия кроется в продолжающихся четверть века экспериментах над российской пенсионной системой. За примерами далеко ходить не нужно: в 2014 году была заморожена накопительная часть пенсии, потому что иными способами невозможно было покрыть дефицит бюджета Пенсионного фонда России. Причем, в 2014 году 6% для накопительной части брались из тех 22%, которые перечислял работодатель. Теперь же это будут 6% из зарплаты работника. Осмелимся предположить, что при таком отношении к пенсионной системе работник захочет эти 6% потратить сегодня, а не ждать 20-30 лет.

Вероятно, так же рассуждали члены правительства, когда приняли решение принцип добровольности внедрять привычными административными методами. Одной из стимулирующих мер должны были стать налоговые вычеты. К примеру, Минфин изначально предлагал освобождать от уплаты подоходного налога суммы взносов в ИПК.

Однако предпочтение было отдано варианту, увязывающему возможность повышения или снижения ставки НДФЛ с уровнем взносов в систему ИПК. В этом случае чем бóльшую часть зарплаты работник будет откладывать на пенсию, тем ниже будет ставка НДФЛ, и наоборот. Те, кто откладывать деньги на пенсию не захочет, будут платить 15-процентный подоходный налог, а для тех, кто будет направлять на накопления 10% зарплаты, ставка НДФЛ также составит 10%. Ставка в размере 13% сохранится у тех, кто откладывает на пенсию 4% от зарплаты. Таким образом, меры стимулирования превращаются в меры принуждения, поскольку отказ от участия в системе ИПК оборачивается штрафными санкциями в виде повышения налогового бремени.

Ещё более спорной является так называемая автоподписка – то есть идея обязать граждан перечислять часть зарплаты для формирования пенсионных накоплений без их предварительного согласия. Как заявили представители социального блока правительства, сделать это по умолчанию невозможно, не нарушая Гражданский кодекс. Поэтому в мае концепцию ИПК вернули на доработку – чтобы обеспечить юридическую чистоту очередных пенсионных новаций. Стоит отметить, что против увеличения налоговой нагрузки, от которой больше всего пострадают самые бедные слои населения, в социальном блоке не возражают.

Разрешить юридическую коллизию с автоподпиской предлагается внесением изменений в кодекс – но не Гражданский, а Трудовой. Минфин предлагал прописать в нем, что при любом изменении трудового договора – например, при повышении зарплаты, увеличении или сокращении отпуска, изменении должности – в договоре должна появиться фраза о том, что человек участвует в ИПК. Если он хочет отказаться, то может обратиться с заявлением об отказе от данного условия в кадровую службу и получить договор без пункта об ИПК.

Таким образом, принятие концепции ИПК в нынешнем виде однозначно приведет к сокращению реальных доходов наших сограждан – или за счет добровольно-принудительного отчисления части зарплаты в пенсионную систему, или за счет роста налоговой нагрузки.

Кроме того, отдавая часть своей зарплаты, работники не могут никак повлиять на управление этими средствами, потому что в рамках существующей концепции ИПК принадлежит государству. Единственный рычаг воздействия – это перевод средств из одного пенсионного фонда в другой. Сегодня это можно сделать раз в пять лет.