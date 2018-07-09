Минфин в 2019-2021 годах за счёт цифровизации собирается навести порядок в собираемости зарплатных налогов

Собираемость зарплатных налогов и сокращение теневого сектора в ближайшие годы будут находиться в зоне особого внимания Минфина, говорится в проекте «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Как сообщает РИА «Новости», в документе указывается, что особое внимание будет уделено повышению собираемости зарплатных налогов, а также созданию единой информационной среды налоговых и таможенных органов включая единый механизм сквозного контроля на всех этапах оборота импортных товаров, подлежащих прослеживаемости.

Как говорится в документе, благодаря передаче функций сбора страховых взносов Федеральной налоговой службе (ФНС) общая административная нагрузка на налогоплательщиков уже снизилась, так как количество контролирующих органов и отчётности стало меньше. В свою очередь, повышение собираемости налогов помогает устранить неравные конкурентные условия и способствует перераспределению ресурсов в пользу эффективных собственников и менеджеров от недобросовестных предпринимателей.

В 2019-2021 годах планируется продолжить реализацию комплекса мер по улучшению администрирования доходов бюджетной системы, в том числе за счёт дальнейшей цифровизации налогового администрирования и интеграции всех источников информации и потоков данных в единое информационное пространство с последующей автоматизацией её анализа на основе внедрения современных технологий обработки больших массивов, подчеркивается в проекте.