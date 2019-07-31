Мини-типография для людей с ограниченными возможностями здоровья открылась в Мончегорске

Депутаты областной Думы приняли участие в открытии мини-типографии в Мончегорске.

Проект «Мир равных возможностей» реализуется благотворительным фондом «Благо дать» с 2017 года. Основная цель – организация рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Мурманске открыта и успешно работает подобная мини-типография. Аналогичное предприятие, в торжественном открытии которого приняли участие депутаты Максим Иванов и Герман Иванов, начнёт работать и в городе металлургов.

- Мы даём старт новому доброму делу, проекту, который призван помочь нашим землякам реализовывать себя, изменить свою жизнь, а по большому счёту - сделать ещё один шаг в развитии нашего заполярного региона, - отметили парламентарии. - Добро, милосердие, сострадание всегда объединяло жителей Мурманской области.

Парламентарии поблагодарили всех, кто помог реализовать этот проект и поддержал его, пожелали успехов в работе и процветания на долгие годы!