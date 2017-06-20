Мусорным полигонам - бой!Ледоколы пекут, как пирожки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика20.06.17 07:35

Минимальные пороги на ЕГЭ по обществознанию, физике и литературе в 2017 году преодолели больше участников, чем в прошлом году

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подвела предварительные итоги ЕГЭ 2017 года по обществознанию, литературе и физике.

ЕГЭ по обществознанию в основной период сдавали около 318 тысяч участников, ЕГЭ по физике – более 155 тысяч участников, ЕГЭ по литературе – более 41 тысячи участников. Средние баллы по всем трем предметам в 2017 году сопоставимы с результатами прошлого года.

Сократилось число участников ЕГЭ, которым не удалось преодолеть установленный минимальный порог по предметам: по обществознанию до 13,8% с 17,5% в прошлом году, по физике – до 3,8% с 6,1%, по литературе – до 2,9% с 4,4% годом ранее.

Особенно хорошую динамику результатов продемонстрировал ряд регионов-участников проекта «Я сдам ЕГЭ». Так в Чеченской Республике число участников ЕГЭ по обществознанию, которым не удалось набрать минимальные 42 балла, сократилось на 15% по сравнению с 2016 годом, в Республике Дагестан – на 12%, в Республике Тыва – на 11%.

Минимальную границу в 36 баллов на ЕГЭ по физике в этом году преодолели в 1,5 раза больше выпускников Тывы и на 4,5% больше выпускников Дагестана.

Минимальные 32 балла на ЕГЭ по литературе в этом году не смогли набрать почти в 5 раз меньше выпускников Тывы, в 1,5 раза меньше выпускников Ингушетии, на 6% меньше выпускников Чеченской Республики и на 8% меньше выпускников Дагестана.

«Существенное улучшение картины знаний выпускников в этих регионах - результат серьезной адресной работы, которая была проведена с неуспешными школьниками в муниципалитетах, где результаты ЕГЭ прошлых лет выявили серьёзные проблемы с уровнем школьного образования», - отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Результаты ЕГЭ по обществознанию, литературе и физике были обработаны в сжатые сроки благодаря использованию технологии сканирования работ участников в пунктах проведения экзаменов. Выпускники смогут узнать свой результат на день раньше установленного срока.

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статусаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населения
-ФоторепортажВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Брендирование для производителей
-Нам интересно Ваше мнение
14.06.17: Валентина Матвиенко, спикер СФ, в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ежегодно до 90 млрд рублей направляются через фонды и гранты на политическую деятельность в России. А как вы ощущаете на себе эффективность расходования этих средств?Проголосовало: 399 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире09:30«Последний янычар». Художественный сериал, 53 серия (12+)10:15«Последний янычар». Художественный сериал, 54 серия (12+)11:05«Проще говоря». Тематическая программа (12+)11:35«Тяжелый песок». Художественный сериал, 11 серия (16+)12:30«Неуловимый Люк». Художественный фильм (16+)14:10«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиМинстрой собирается присмотреть за взносами на капитальный ремонтНа АЗС Мурманской области цены на бензин продолжают свой рост-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 41 копейку, доллара - почти на 22 копейкиЦены на нефть пошли вниз-PRO ЭнергетикуСпециалисты Колэнерго работают на высоте!СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Дорогое тепло, или Готовь сани летом...-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 20 июняНепростая зима и затянувшаяся весна сократили срок, отведенный на подготовку к следующему отопительному сезону-PRO Нефть и газКомпания «China Oilfield Services Limited» протянула руку помощи ООО «Газпром геологоразведка»Санкции действуют, а на шельфе России продолжают бурить-PRO ЗаконыПрезидент подписал закон о внесении в Трудовой кодекс советских актов по учёту рабочего времениПредлагаемые депутатами изменения в законодательство должны ужесточить ответственность за хищение электронных денег и кражу средств с банковских карт
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения