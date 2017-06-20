Минимальные пороги на ЕГЭ по обществознанию, физике и литературе в 2017 году преодолели больше участников, чем в прошлом году

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подвела предварительные итоги ЕГЭ 2017 года по обществознанию, литературе и физике.

ЕГЭ по обществознанию в основной период сдавали около 318 тысяч участников, ЕГЭ по физике – более 155 тысяч участников, ЕГЭ по литературе – более 41 тысячи участников. Средние баллы по всем трем предметам в 2017 году сопоставимы с результатами прошлого года.

Сократилось число участников ЕГЭ, которым не удалось преодолеть установленный минимальный порог по предметам: по обществознанию до 13,8% с 17,5% в прошлом году, по физике – до 3,8% с 6,1%, по литературе – до 2,9% с 4,4% годом ранее.

Особенно хорошую динамику результатов продемонстрировал ряд регионов-участников проекта «Я сдам ЕГЭ». Так в Чеченской Республике число участников ЕГЭ по обществознанию, которым не удалось набрать минимальные 42 балла, сократилось на 15% по сравнению с 2016 годом, в Республике Дагестан – на 12%, в Республике Тыва – на 11%.

Минимальную границу в 36 баллов на ЕГЭ по физике в этом году преодолели в 1,5 раза больше выпускников Тывы и на 4,5% больше выпускников Дагестана.

Минимальные 32 балла на ЕГЭ по литературе в этом году не смогли набрать почти в 5 раз меньше выпускников Тывы, в 1,5 раза меньше выпускников Ингушетии, на 6% меньше выпускников Чеченской Республики и на 8% меньше выпускников Дагестана.

«Существенное улучшение картины знаний выпускников в этих регионах - результат серьезной адресной работы, которая была проведена с неуспешными школьниками в муниципалитетах, где результаты ЕГЭ прошлых лет выявили серьёзные проблемы с уровнем школьного образования», - отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Результаты ЕГЭ по обществознанию, литературе и физике были обработаны в сжатые сроки благодаря использованию технологии сканирования работ участников в пунктах проведения экзаменов. Выпускники смогут узнать свой результат на день раньше установленного срока.