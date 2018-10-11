Министерства и ведомства Мурманской области сдали макулатуру в рамках экомарафона «Сдай макулатуру – спаси дерево»

В нынешнем году Мурманская область присоединилась к всероссийскому экомарафону «Сдай макулатуру – спаси дерево». Накануне окончания акции макулатуру сдали министерства и ведомства регионального правительства – в общей сложности собрано около полутора тонн. Акция началась 24 сентября и должна была закончиться 9 октября, но по настойчивым просьбам северян была продлена до 12 октября.

Начальник отдела министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Елена Кочкуркина сообщила, что, по данным на 10 октября, в регионе собрано более 66 тонн бумаги, и её сбор продолжается. Собранную макулатуру передадут на предприятие, расположенное в Апатитах, для производства бумажной продукции (полотенец, салфеток и т.п.). По результатам мероприятий будет составлен зеленый рейтинг муниципальных образований области. Все участники будут награждены благодарностями, а победители – ценными призами.

«Примером активности может служить ЗАТО Островной, которое, не имея постоянной транспортной связи с полуостровом, передало более 500 кг макулатуры. Школьники ЗАТО Александровск решили продолжать собирать бумагу, несмотря на окончание экомарафона. Жители нескольких дворов Мурманска объединились, чтобы сдать как можно больше бумажной продукции», – отметила Елена Кочкуркина.

На сегодняшний день акция проходит более чем в 15 субъектах Российской Федерации, и её география постоянно растет. Проект направлен на возрождение традиционного сбора макулатуры у населения, что дает возможность производителям бумаги экономить древесное сырье, а жителям планеты – ее ресурсы. Основная задача акции – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над рациональностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов. Организатором выступает комитет акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!» при поддержке Правительства Мурманской области и краудфандингпроекта «Подари дерево».