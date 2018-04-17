Министерство экономического развития Мурманской области приглашает северян принять участие в опросе

Опрос населения с применением IT-технологий проводится ежегодно на официальном портале Правительства Мурманской области.

Каждый житель области может оценить эффективность деятельности органов местного самоуправления, ответив на вопросы по трем направлениям: организация транспортного обслуживания, качество автомобильных дорог, жилищно-коммунальные услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и газоснабжения.

Чтобы принять участие в опросе нужно авторизоваться на сайте Правительства Мурманской области через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

На основе результатов опроса ежегодно составляются рейтинги как руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, так и унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Мурманской области или в муниципальной собственности, непосредственно осуществляющих оказание услуг населению в соответствующей сфере деятельности.

Для повышения результативности деятельности организаций или органов местного самоуправления с наиболее низким рейтингом Правительство Мурманской области совместно с заинтересованными сторонами планирует разработать программы по повышению качества обслуживания населения в соответствующих сферах. Предложения, оставленные в поле «комментарии», могут быть учтены при составлении этих программ – при указании населенного пункта (улицы), в котором должно быть реализовано соответствующее мероприятие. Если услуга, указанная в вопросе, не предоставляется, при ответе на него необходимо выбрать вариант «затрудняюсь ответить».

Министерство обращает внимание, что опрос проводится на протяжении всего года и участвовать в нем можно ежемесячно.

При возникновении технических проблем при регистрации можно обращаться по адресу электронной почты: mukhin@gov-murman.ru.